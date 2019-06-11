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© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف الحريري "لكن ما أريد قوله أن النازحين ليسوا مشكلة طائفة واحدة، بل مشكلة كل الطوائف، ومشكلة عن كل اللبنانيين، وهذه المشكلة علينا كلنا العمل عليها معا".
وأردف الحريري "علينا الحديث في هذا الموضوع بكل شفافية، لكن الكلام العنصري لن يرجع مليون ونصف سوري، بل سيعمل احتقان وهذا ما لا نريده".
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، مشددا على أن مشاركته في مؤتمر مكة الذي عقد نهاية الشهر الماضي جاءت بصفته رئيسا للوزراء وباسم لبنان.
وقال الحريري إن "علاقة لبنان مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج بعض الأحزاب والمسؤولين"، مضيفا "لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان".
وأكد الحريري أن مشاركته في قمة مكة كانت باسم لبنان، وقال "شاركت في قمة مكة باسم لبنان، وقرأت البيان الوزاري باسم اللبنان"، مشددا "ما قلته في قمة مكة يعبّر عن التزام لبنان بالبيان الوزاري والنأي بالنفس ومصلحة البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اللبناني : أريد عودة النازحين السوريين لبلادهم لكن العنصرية تزيد الاحتقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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