وسعت سبوتيفاي نطاق خدمتها الموسيقية في المنطقة اليوم لتصل إلى منصة بلايستيشن لمنح محبي الألعاب تجربة مختلفة من خلال الاستماع لملايين المسارات الموسيقية والبودكاست المتوفرة على الخدمة أثناء اللعب، وهذه الخدمة ستتوفر للمستخدمين في السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عمان، ولبنان.
وبهذا التوسع، فإن المستخدم سيحصل على فرصة الاستماع إلى أكثر من 50 مليون أغنية ونحو 3 مليارات قائمة موسيقية مختلفة متوفرة على سبوتيفاي.
ويمكن للمستخدمين تفعيل خدمة سبوتيفاي من خلال ربط أجهزتهم بحسابات PS Music، كما يمكن الاستفادة من خاصية Spotify Connect على تطبيق الخدمة الرسمي على أندرويد وiOS لإضفاء التعديلات على القوائم الموسيقية وضبط مستوى الصوت وغيرها على أجهزة PS4 وPS3.
يُذكر أن مستخدمي أجهزة سوني PS3 وPS4 سيحصلون على حساب Spotify Premium لمدة شهر مجاني عند الاشتراك بالخدمة.
التدوينة خدمة سبوتيفاي أصبحت متوفرة على منصة بلايستيشن في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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