دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز يأتي بتقنية التعرف على الوجه من NNTC ظهر على التقنية بلا حدود.

تنتقل تقنية التعرف على الوجه إلى مستوى جديد من التطور اليوم مع نظارة جديدة بتقنية الواقع المعزز التي تأتي اليوم من شركة NNTC في دولة الامارات العربية المتحدة، والتي طورت إصدار من النظارات يدعم تقنية التعرف على وجوه الأشخاص في المواقع العامة.

كشفت شركة NNTC في دولة الامارات العربية المتحدة عن إصدار جديد من النظارات الذكية بتقنية الواقع المعزز، تأتي برؤية جديدة متطورة في تقنية التعرف على الوجه، التي يمكن أن تدعم التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة أو المطارات وما إلى ذلك من مواقع أخرى.

ولقد صنعت النظارة عبر الشركة الأمريكية Vuzix، بينما تدعم شركة NNTC النظارة بالخوارزمية الخاصة بتقنية التعرف على الوجه، كما تعمل شركة NNTC على تغليف النظارة الذكية في شكلها النهائي قبل الشحن.

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وتقدم NNTC تقنية التعرف على الوجه الجديدة بعنوان “iFalcon Face Control”، كما تأتي نظارة الواقع المعزز بكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل مدمجة في إطار النظارة الذكية، حيث تدعم الكاميرة مسح وجوه الأشخاص في المواقع العامة ومن ثم مقارنتها بقاعدة للبيانات تحتوي على مليون صورة، على أن يصل إشعار للنظارة الذكية عند مطابقة الوجه مع إحدى الصور الموجودة في قاعدة البيانات، ومن ثم عرض الصورة على الشاشة المدمجة في عدسات النظارة.

يذكر أن شركة NNTC قد أنتجت عدد 50 وحدة من النظارة الذكية، حيث يتم بالفعل الآن نشر النظارة الذكية في المؤسسات الأمنية في أبو ظبي.

المصدر

هذا الموضوع إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز يأتي بتقنية التعرف على الوجه من NNTC ظهر على التقنية بلا حدود.