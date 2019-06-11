أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر مايو 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مشاريع كيك ستارتر مايو 2019

ملايين الدولارت تم ضخها لدعم مشاريع ومنتجات تقنية كي ترى النور، وذلك خلال شهر مايو المنصرم وعبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، أما المساهمون فهم أفراد عاديون يرغبون في الحصول على تلك المنتجات قبل غيرهم، وهنا، وعبر الأسطر التالية، سنعرض لكم أبرز عشرة مشاريع تقنية انطلقت خلال شهر مايو 2019 وتم تمويلها بنجاح، ليكون هذا التقرير؛ أحد حلقات السلسلة الشهرية التي نسلط الضوء فيها على هذه المنصة وعلى مافيها من مشاريع تقنية رائدة.

1. حامل كاميرا (ترايبود) مثالي

هذا المشروع حقق نجاحاً باهراً في المنصة، فقد وصل حجم تمويله لأكثر من 6 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة ببقية المشاريع التي إن نجحت في الوصول لحاجز المليون فهي في عداد القلة القليلة من المشاريع الكثيرة.

المنتج الذي يحمل اسم (Travel Tripod) هو حامل كاميرا ثلاثي (يمكن أن يستخدم للهاتف أيضاً) يتميز بصغر حجمه عند الطي، ومتانة عودة عند الفرد، لا يهدر أي مساحة فارغة ويمكن طية وإدخاله في حقيبة الظهر بسهولة، يوفر عدة وضعيات للتصوير ويستحمل الكاميرات الكبيرة بجانب توفيره أداة لدعم الهواتف الذكية، منه نسختين، الأولى مصنوعة أرجلها من مادة الألمونيوم (الخفيف) والثانية من مادة الكربون (الأخف).

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سعر المنتج ثابت؛ 290 دولار للنسخة المصنوعة من الألومنيوم، و 480 للنسخة المصنوعة من الكاربون، أما المشروع فمتاح حتى 19 يوليو.

2. جهاز للكتابة الورقية والرقمية في آنٍ واحد

المنتج الذي يحمل اسم (Newyes) هو عبارة عن مفكرة لتدوين الملاحظات والأفكار وللرسم والشخبطة، الميزة أنه يوفر كلا النوعين: الكتابة الورقية عبر أقلام الحبر، والكتابة الرقمية عبر القلم الذكي، يقوم بمزامنة المحتوى المكتوب إلى التطبيق الهاتفي في كلا النوعين، كما أن القلم الذكي يستخدم في كلا الجهتين، حيث يتم تبديل الرأس ليناسب إما الكتابة الورقية أو الرقمية، بل أنه يحتوي على كاميرا ويسجل خطوات الكتابة لتتمكن من مشاهدة فيديو خطوات الرسم من البداية، وغيرها من المميزات والخصائص.

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يتراوح سعر المنتج بين 100 و 110 دولار، والمشروع متاح حتى 22 يونيو 2019.

3. وسيلة لطيفة للتواصل بين سائقي المركبات

يقدم هذا المنتج المسمى (RoadWayve) فكرة لطيفة ومفيدة لأصحاب السيارات، عبارة عن لوحة رقمية يتم تركيبها في الخلف، وعبرها تقوم بإرسال بعض العبارات والإيموجيز لسائق السيارة الذي من خلفك، إن تجاوزته في مساره فأرسل له عبارة اعتذار، وإن سمح لك بالتقدم، فأرسل له عبارة شكر ….الخ

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سعر الجهاز بين 100 و 180 دولار، والمشروع متاح حتى 19 يونيو 2019.

4. كاميرا بزاوية 360 درجة بمواصفات رفيعة

أغلب الكاميرات من هذا النوع، تحتوي على عدستين فقط، أما هذه الكاميرا (ROGY) فهي مزدوة بست عدسات قوية لتصوير مشهد محيطي متحرك (فيديو) بدقة تصل إلى 4K (تقوم بالتصوير الثابت بدقة أعلى)، تتصل لاسلكياً ويمكنها البث المباشر عبر شبكات التواصل، كما توفر تطبيقاً احترافياً لعرض المقاطع وتحويلها إلى فيديوهات عادية (ثنائية الأبعاد) مع دعم خاصية تتبع الأشخاص.

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سعر المنتج 500 دولار، والمشروع متاح حتى 2 يوليو 2019.

5. توصيلة كهرباء وشاحن متعدد المداخل والمخارج

هذا الابتكار الصغير (Passport GO) يحل مشكلة تعدد أشكال مقابس الكهرباء، هو محول لمقبس الكهرباء وشاحن هاتف متعدد في نفس الوقت، فالوظيفة الأولى هي التحويل بين الأشكال المختلفة للمقابس، حيث يمكن تركيبة على أي مقبس جداري أياً كان نوعه بفضل طريقته المبتكرة في إبراز المقبس المناسب للفتحة، أما الوظيفة الثانية فهي شاحن للهاتف يتميز بالسرعة ويدعم حتى خمسة أجهزة على التوالي، حيث يحتوي على أربع فتحات USB وفتحة من نوع USB-C.

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يتراوح سعر المنتج بين 30 و 40 دولار بحسب الأسبقية في الحجز، أما المشروع فيفتح أبوابه حتى 30 يونيو 2019.

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6. غسالة ملابس من المستقبل

أهم ما تقدمه هذه الغسالة (Morus Zero) هي السرعة، حيث يمكنها أن تنجز المهمة في ربع ساعة فقط، لكنها في نفس الوقت صغيرة، تناسب الأفراد الوحيدين أو للاصطحاب في الرحلات والسفر الطويل، تعتمد على الحرارة وضغط الهواء للحصول على نتيجة مرضية، أيضاً هي موفرة للطاقة وسهلة الاستخدام.

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يتراوح سعر المنتج بين 280 و 330 دولار، والمشروع متاح حتى 12 يونيو 2019.

7. هاتف صغير للأطفال يتحول لساعة ذكية

جهاز (Novus) هو جهاز مخصص للأطفال، هاتف صغير يمكنه إجراء المكالمات وإرسال الرسائل والقيام بعدة مهام أخرى مفيدة، يتحول لساعة ذكية ولمشغل موسيقى أيضاً، يتميز بإتاحة خصائص التحكم والمراقبة الأبوية، فهو يوفر لهم ميزة معرفة مكان الطفل وأيضاً تحديد وقت الاستخدام بجانب خصائص أخرى.

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يبدأ سعر الجهاز بـ 130 ويصل لـ 220 دولار بحسب الباكيج والأسبقية، كما أن المشروع متاح حتى 23 يونيو 2019.

8. سلك الشاحن الذي يمكنه جر سيارة

السلك الخارق (Super Cable)، هو سلك قوي جداً مصنوعة من مواد أقوى من الحديد (حسب كلامهم)، لا يتأثر بطول الاستخدام ويستحمل كثرة الشد والجذب، كما أنه يدعم الشحن السريع.

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يتراوح سعر المنتج بين 14 و 19 دولار، والمشروع متاح حتى 30 يوليو 2019.

9. زر تضغط عليه فينجز لك المهام المحددة

المنتج المسمى (Flic 2) هو زر صغير قابل للضغط، تضعه في أي مكان تريد وتبرمجة على أي مهمة، مثلاً يمكن أن تستخدمه للاستماع لحلقات البودكاست، أو لإطفاء جميع أنوار المنزل دفعة واحدة عند النوم (للمنازل الذكية)، يمكن أن يتم تخصيصه لمهمة واحدة أو عدة مهام متتالية.

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سعر الزر الواحد هو 25 دولار، أو حزمة مكونة من 4 أزرار + HUB تبلغ 110 دولار، والمشروع متاح حتى 20 يونيو 2019.

10. الجيل الجديد من الطبول

المنتج (Senspad) عبارة عن طبلة لكنها تتصل لاسلكياً بالهاتف الذكي، عبرها يمكنك التبديل بين الأصوات وتسجيل مقطوعات من تشكيلة تختارها أنت، المنتج موجه للهواة والمحترفين، بحيث يعفيهم عن شراء حزمة طبول غالية الثمن، يمكن شراء عدة وحدات وتوصيلها مع بضعها للسماح بالضرب عليها وإنشاء أصوات متعددة تتكامل مع بعضها البعض لصنع مقطوعة متناغمة.

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يبلغ سعر المنتج حوالي 150 دولار للقطعة الواحدة، أو 510 دولار لحزمة طبول مكونة من 3 قطع + عدد اثنين حساسات للأقدام، والمشروع متاح حتى 13 يونيو 2019.

التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر مايو 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.