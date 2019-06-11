دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض يرفع طلباً للحكومة لتأجيل بعض بنود الحظر المفروضة على هواوي

لا شك في أن الحظر الأمريكي على شركة هواوي هز تواجد العملاق الصيني في كافة الأسواق العالمية وخصوصاُ بعد منع قوقل لها من الاستفادة من نظام الأندرويد، لكن من الجانب الأخر لا يمكن تجاهل قدرات هواوي في مجال الاتصالات وشبكات الجيل الخامس، وأن حظرها في الولايات المتحدة ومنع تعامل الجهات الحكومية معها سيؤدي لتأخر مزودي الخدمات في توفير خدماتهم في البلاد.

وإنطلاقاً من هذه النقطة طالب القائم بأعمال الإدراة والموازنة في البيت الأبيض راسل فوت بتأجيل بعض بنود الحظر الفروضة على هواوي لمدة عامين، حيث قام بارسال طلبه لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وعدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كما أفادت وول ستريت جورنال.

وقال فوت في أن أثار الحظر ستحدد من قدرات شركات الاتصالات التي تزود الهيئات الحكومية بخدماتها مما قد يؤدي إلى عدم توفر الخدمات بشكل كامل، لذا طالب بشكل أساسي بتأجيل قرارت وقوانين خاصة بالتعاقد والقروض والمنحة الفيدرالية المفروضة على مزودي الخدمات لمدة عامين.

وقد منعت الولايات المتحدة من مدة ليست بالقصيرة أي جهة أو هيئة حكومة من استخدام معدات هواوي وكذلك الجهات الشريكية والمتعاونة معها، بالإضافة لشركات ومزودي خدمات الاتصالات وفرضت حظراً على معداتها نظراً لتشكيلها خطراً على الأمن القومي الأمريكي كما زعمت، والذي لا يبدو كذلك وفقاً لتصريحات ترامب الأخيرة حيث لم يستبعد التوصل لحل لأزمة هواوي في أي مفاوضات تجارية قادمة مع الصين.

التدوينة مدير الإدارة والموازنة في البيت الأبيض يطالب الحكومة بتأجيل بعض بنود الحظر المفروضة على هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.