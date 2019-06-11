شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الحرية والتغيير فى السودان تعلق العصيان المدني لحين إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، وذلك بحسب نبأ عاجل، بثته فضائية سكاي نيوز، منذ قليل. Advertisements

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