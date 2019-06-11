شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بنيويورك التعاون المشترك بين بلاده والمنظمة الأممية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن بوقدوم وجوتيريس تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية وكذلك التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية. Advertisements كما أجرى بوقدوم مباحثات مع رئيسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا جاريسيس، ومع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، الذي قدم له التهنئة بعد انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي

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