وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد أمريكي الأوضاع بالمنطقة

القاهرة / الخليج 365

بحث وزير الدفاع المصري محمد زكي، الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، مجالات تطورات الأوضاع في المنطقة، والتعاون العسكري.

ووفق بيان للجيش المصري، التقى زكي، مع ماكينزي الموجود بالبلاد حاليا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام (لم يحددها).

وتناول اللقاء "الجهود الإقليمية والدولية، والجهود المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب، والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط".

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وتطرق الجانبان إلى "عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري".

كما التقى ماكينزي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمد فريد، حيث بحثا "سبل تطوير التعاون العسكري، والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وتشهد المنطقة توترا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015)، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وازداد التوتر مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران، لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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