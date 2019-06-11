خبير أردني يؤكد مشاركة المملكة في مؤتمر البحرين ويصفها بـ"الضرورية"

عمان/ليث الجنيدي-محمد خبيصة/الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني فايز الفايز، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة المملكة في مؤتمر البحرين ضرورية، لإبقائها على إطلاع بشأن أي تطور يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الفايز، وهو مقرب من القصر الملكي الأردني، أن "وجهة النظر الملكية تؤكد ضرورة بقاء الأردن حاضراً على أي طاولة تتعلق بالقضية الفلسطينية".

ولم يصدر عن الديوان الملكي الأردني أي بيان رسمي بخصوص المشاركة في مؤتمر البحرين حتى عصر اليوم.

وتابع الكاتب، في حديثه للأناضول "من الطبيعي أن نشارك في المؤتمر؛ لما تعنيه القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، وأن نكون على دراية ومعرفة باي تطورات جديدة بخصوص القدس والمقدسات الإسلامية التي يتحمل الأردن الجزء الأكبر من الإشراف والمسؤولية عنها".

واستدرك في ذات السياق بأن "الملك يؤكد دوماً على هذا المنحى وأن نكون دائما على الطاولة؛ لنستطيع اتخاذ قرارنا برؤية وصورة واضحة".بدورها أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن أعضاءها لن يشاركوا في أعمال ورشة البحرين الاقتصادية، المقررة في 25 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال حمدي الطباع رئيس الجمعية في تصريحات للأناضول، الثلاثاء، أن الجمعية - تضم في عضويتها قرابة 350 شخصية - لم تشارك منذ تأسيسها في أي نشاط اقتصادي تحضره إسرائيل.

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وعلمت الخليج 365 من مصدر أردني رفيع اليوم، أن مشاركة المملكة في ورشة البحرين الاقتصادية ستكون رمزية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أشار رئيس الجمعية الأردنية، إلى توافق مشترك جرى مؤخرا مع رجال الأعمال الفلسطينيين، على عدم المشاركة في أعمال الورشة المرتقبة.

وكان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني (غير حكومي) أعلن، الشهر الماضي، عن اتصالات يجريها مع الدول العربية يدعو فيها لعدم مشاركة قطاعها الخاص في الورشة.

وقال الطباع، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، أن أعضاء الاتحاد (17 منظمة عربية)، لن تشارك كذلك في أعمال الورشة.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد أعلن، وفق إعلام محلي أمريكي، في وقت سابق اليوم، بأن الأردن ومصر والمغرب أبلغوا مشاركتهم في المؤتمر المقرر بالعاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري بخصوص ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

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