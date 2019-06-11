دبي تطبق قانونا جديدا للإعسار المالي

محمد إبراهيم/ الخليج 365
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الثلاثاء، قانونا جديدا بشأن الإعسار المالي (الإفلاس) للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في 28 أغسطس/ آب 2019.
ويقدم القانون نظاما جديدا لإفلاس المدينين المتملكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي، موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة، وفق المصدر.
وسيوفر القانون، إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية.
وسيعتمد كذلك، قانون "الأونسيترال" النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز، وفقا للبيان.
ويأتي القانون الجديد، في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وكان يتبعها كيان خاضع لقواعد مركز دبي المالي العالمي هو أبراج كابيتال.
وكانت أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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