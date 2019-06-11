شكري ومبعوث ترامب يبحثان "حلحلة جمود" الأزمة السورية

القاهرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، الثلاثاء، "حلحلة حالة الجمود الراهنة" في الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، عقب وصول جيفيري لمصر في زيارة غير محددة المدة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء "آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومُستجدات جهود مكافحة الإرهاب، وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقاً مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وناقش الجانبان "تطورات الأوضاع الميدانية شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لعدم السماح بنفاذ المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية هناك"، حسب البيان ذاته.

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والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2015، ودعا إلى إجراء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

والإثنين، ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي للنظام السوري وحليفته روسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا إلى 20 قتيلًا من المدنيين.

وتشن قوات النظام وحلفاؤها الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، وتزامن القصف على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية.

من جانبها، تقوم فصائل المعارضة بهجمات معاكسة على قوات النظام بين الحين والأخر لإيقاف محاولاته للتقدم أكثر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.