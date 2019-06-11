الحميدي يستقبل مساعد مدير عام الخطوط السعودية

نجود علي

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمكتبه في مقر الأمانة صباح يوم أمس مساعد مدير عام للخطوط الجوية العربية السعودية للاتصال المؤسسي فهد باهديلة يرافقه عدد من منسوبي المؤسسة و بحضور مدير عام فرع السياحة بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة و عدد من قيادات أمانة منطقة عسير .

وقد تم مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بتعزيز التعاون المشترك و دور الخطوط الجوية العربية السعودية في زيادة طاقتها الاستيعابية لعدد رحلاتها القادمة الى منطقة عسير و ذلك وفق توجيهات سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير المنطقة كون الخطوط السعودية شريك في فعاليات صيف منطقة عسير .

فيما أشاد الدكتور وليد الحميدي بالجهود المميزة التي تبذلها الخطوط الجوية العربية السعودية للرقي بالخدمات المقدمة لعملائها .

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و بحث الطرفين الخطط المستقبلية لتعزيز سبل التعاون وأوجه العمل المشترك الذي من شأنه دعم كل ما فيه خدمه المنطقة سياحيا بشكل عام و المواطن بشكل خاص .

و أكد الحميدي بأن الأمانة تقدم جل مجهوداتها إسهاما منها في تسهيل وتيسير كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات التي تخدم المواطن والمقيم.

الجدير بالذكر فإن الخطوط الجوية العربية السعودية أحد الرعاة الرسميين لفعاليات صيف منطقة عسير و شريك أساسي في كافة الفعاليات بالمنطقة .