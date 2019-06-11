المنشد محمد آل مسعود يشيد بتطوير حديقة أبها الجديدة

نجود علي أشاد المنشد محمد آل مسعود بتطوير حديقة أبها الجديدة واصف الموقع من اجمل المواقع التي يرتادها الزوار القادمين إلى زيارة أبها.

وقدم آل مسعود الكثير من الألحان المتنوعة على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة. فيما اخذ الصور مع جمهوره وتجول في أرجاء الحديقة وشاهد التطوير المستمر الحديقة واصف المكان وجمال الطبيعة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها بأجمل موقع . وشهدت حديقة أبها الجديدة توافد الزوار منذ وقت مبكر في إطلالة مواقع الكافي الراقية باحة القهوة و افق القهوة واكسجين بجلسات مميزة للزوار واطلالة على بحيرة السد في مدينة أبها. الجدير بالذكر المدينة الترفيهية والملاهي استقبلت المئات من الأطفال وذلك لتميز تلك الملاهي وبالإضافة إلى موقع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد إقبال توافد الشباب والشابات له بشكل يومي .

كما ادت فرقة النخبة الشعبية من جازان الوان شعبية مختلفة نالت اعجاب الحضور وتوالت الفرق الإبداعية الاستعراضية والترفيهية بعروض شيقة للحضور وعروض فنية مختلفة.

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