الأوقاف: توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مجال المحاسبة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مسميات الوظائف المتاحة تشمل «أخصائي أول أصول ثابتة، ورئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة».

وتختلف شروط الوظائف حسب مسمياتها، حيث تتطلب وظيفة «أخصائي أول أصول ثابتة»، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، فضلًا عن تزوده بخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

وتتضمن مهام الوظيفة، مراجعة فئات الأصول الثابتة، وتخصيص أرقام تعريفية لها وتسجيلها بالنظام المحاسبي، بالإضافة إلى مراجعة نسب الإنجاز للمشاريع، ومطابقتها بالعقود المبرمة قبل صرف الدفعات، وتنفيذ أي خصومات أو غرامات، ومتابعة تقييد تكاليف المشروعات.

ويشترط للتقدم لوظيفة رئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، فضلًا عن تزوده بخبرة لا تقل عن سبع سنوات.

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وتتضمن مهام تلك الوظيفة، التدقيق على قيود العمليات المحاسبية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وإثباتها في دفتر اليومية العامة والترحيل إلى الدفاتر التحليلية، فضلًا عن إعداد المطابقات اللازمة لحسابات الهيئة مع حسابات الأطراف الخارجية التي تتعامل معها لمختلف الحسابات بما يضمن صحة الأرصدة بالنظام، وإعداد التقارير بشأن الديون، بالإضافة إلى متابعة الموظفين.

يشار إلى أن نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.

كما تشمل الشروط العامة للوظائف، أن يكون عمر الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

وتستهدف سياسة توطين الوظائف أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، مع العمل على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك الهدف، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.