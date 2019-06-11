ادارة التوعية الدينية بصحة مكة تختتم معايدة المرضى المنومين

الخليج - زينة الفدح أختتمت اليوم اللجنة النسائية بإدارة التوعية الدينية بصحة مكة زيارات المعايدة للمرضى المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة وذلك ضمن برنامج ( سروري في معايدتي ٦ ) والذي تقيمه إدارة التوعية الدينية بصحة مكة للعام السادس على التوالي لمشاركة المرضى المنومين فرحة العيد ومواساتهم وادخال الفرح والسرور على انفسهم أيام العيد

ولاقت هذه الزيارات استحسان المرضى المنومين والتي تعزز الدور الاجتماعي والدعم النفسي لهم لاستكمال علاجهم في مستشفيات مكة المكرمة

وتتمنى لهم صحة مكة المكرمة وافر الصحة وأن يلبسهم الله لبس العافية

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