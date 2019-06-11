سلمان_للاغاثة يوزع سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في #تعز

صحيفة الخليج الالكترونية وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في مديريات صالة وتعز والمظفر بمحافظة تعز. وجرى توزيع 100 سلة في مديرية صالة، و100 سلة في مديرية القاهرة، و100 سلة في مديرية المظفر. Advertisements وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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