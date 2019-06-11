تعليم_المخواة: توافر #وظائف شاغرة على بندي المستخدمين والأجور

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، عن توافر وظائف شاغرة للرجال على بند المستخدمين وبند الأجور.

وأوضحت إدارة التعليم بالمخواة، أنه يشترط في المتقدم للوظائف الشاغرة أن يكون سعودي الجنسية، ومسجلًا بنظام ساعد في الخدمة المدنية، وأن يكون عمره مكملًا 18 عامًا.

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وألا يزيد المؤهل الدراسي للمرشح على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة وسليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية.

وألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فُصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية «الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو المسكرات وتروجيها أو المتاجرة فيها» أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الاقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

وأشارت إدارة التعليم أن التقديم يتم على وظيفة واحدة فقط من المعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة يتم استبعاد كل الطلبات للمتقدم، مع ضرورة حضور واجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين ومن لم يحضر يتم استبعاده، وأن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها.