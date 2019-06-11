السعودية تسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن

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الرياض: أسقطت القوات السعودية طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن التحالف الذي تقوده الرياض، بينما يكثف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على المملكة.

نقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط".

وكان الحوثيون ذكروا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم أنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من خميس مشيط. وقالت الوكالة نقلًا عن العقيد المالكي إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".

يأتي ذلك بينما ذكرت الوكالة السعودية أن مقاتلات التحالف "كثفت غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض في شمال محافظة حجة في شمالي غر اليمن". وكثّف الحوثيون اليمنيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

