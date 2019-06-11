سلطنة عمان وليتوانيا تبحثان التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي -خلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا- اليوم،الثلاثاء، مع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيكيوس، التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والعلوم وتقنية المعلومات والخدمات المالية والأمن السيبراني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا -خلال اللقاء- وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
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