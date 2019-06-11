شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار لغم حوثى فى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيات الحوثى جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصادر محلية قولها إن لغما انفجر فى سيارة كان على متنها 4 مزارعين، بينهم 3 من أسرة واحدة، أثناء عودتهم إلى منزلهم فى منطقة قطابة جنوبى الحديدة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار لغم حوثى فى الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.