شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يبحث مع الصين وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم /الثلاثاء/ فى الرياض، مع السفير الصينى لدى السعودية تشن وى تشينج، علاقات التعاون المشترك بين المجلس والصين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزيانى استقبل أيضا سفير كازاخستان لدى السعودية بيريك آرين، حيث استعرضا علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكازاخستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الدكتور الزياني السفير آرين على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في كازاخستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الخليجى" يبحث مع الصين وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.