شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الليبى يعترض 60 مهاجرا بمياه المتوسط فى طريقهم لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خفر السواحل الليبى اليوم /الثلاثاء/ اعتراض 60 مهاجرا على الأقل - بينهم سيدة - كانوا فى طريقهم إلى أوروبا، فى مياه البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم خفر السواحل الليبى أيوب قاسم قوله إنه تم اعتراض قارب مطاطى يحمل على متنه مهاجرين، غالبيتهم يحملون جنسيات إفريقية فيما عدا خمسة أشخاص من بنجلاديش، قبالة مدينة "الخمس" التى تقع على بعد نحو 120 كيلومترا شرقى العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف قاسم أنه تم تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى المهاجرين قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم للاجئين فى طرابلس.

يذكر أن ليبيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الفرار إلى أوروبا في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي. فيما تحاول السلطات الليبية، بدعم أوروبي، زيادة الجهد المبذول لوقف تدفق المهاجرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل الليبى يعترض 60 مهاجرا بمياه المتوسط فى طريقهم لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.