شكرا لقرائتكم خبر عن بيان اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال يؤكد تراجع حقوق الطفل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بيانا إعلاميا مشتركا مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق يوم ١٢ يونيو من كل عام، وذلك لتوضيح نتائج دراسة مشتركة تحت عنوان "عمل الأطفال في الدول العربية". وجاء نص البيان كالآتي" تشهد المنطقة العربية خلال العقد الحالي تراجعا وانتكاسة واضحة في حقوق الأطفال العرب، بسبب ما مرت به المنطقة من تحولات تاريخية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أحدثت تدهورا في كل الأوضاع الإنسانية، وكان الأطفال من أكثر الفئات تضررا.. حيث يعاني الأطفال اليوم من اضطراد في نسب العنف المباشر وغير المباشر، واللجوء والنزوح القسري، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وانهيار في كثير من الخدمات الصحية والتعليمية، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وأسعار السلع الغذائية والوقود وندرة المياه.

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