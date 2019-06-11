شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني: المبعوث الأممي غريفث يتماهى مع الانقلابين الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 08:58

قال الرئيس اليمني الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن المبعوث الدولي مارتن غريفث يتماهى مع الميليشيات الانقلابي، مضيفاً خلال لقاء جمعه ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها أمس (الاثنين): "قدمنا التسهيلات كافة لمبعوثي الأمم المتحدة، لإنجاح مهماتهم خلال فترات عملهم، وفي كل محطات السلام، وأخرها دعمنا لمارتن غريفث في إنجاح مهماته وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل في الحديدة، على رغم تعنت الميليشيات الانقلابية، وصولاً إلى عدم التزامها تنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزليه، والتماهي معه من المبعوث الأممي، ما أدى الى ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من المكونات والمؤسسات الحكومية كافة، وقبل ذلك من فريقنا الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".



وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة في الشأن اليمني وأفاق السلام وإمكاناته المتاحة.

من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: "نتطلع دوما نحو السلام ولجهودكم الحثيثة في هذا الصدد، ونقدر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام، وملتزمون تحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، والتزامهم متابعة تنفيذ اتفاق السويد وفقاً للمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن".

وأشارت إلى ان وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي وجود دائم أو هدف آخر، مؤكدة أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار، واحترام مسارات السلطة القانونية، وإزالة العوائق أمامها وفقاً لاتفاق استكهولم.

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ولفتت إلى انخراطها ومتابعتها المباشرة أولاً بأول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة لخطوات السلام وتفاصيلها المقبلة في اليمن.

ميدانياً؛ كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، بان الغارات الجوية استهدفت تجمعات الميليشيا غرب مدينة حرض، ما أدى الى تدمير عربات تابعة للميليشيا، وعيارين من نوع "12.7". واستهدفت المقاتلات أيضاً عربة تقل عناصر من الميليشيا جنوب قرية الخادمة في مديرية عبس.

وأضح الموقع، أن هذه الغارات تأتي تزامناً مع تحركات تقوم بها الميليشيا الحوثية، في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.