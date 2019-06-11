شكرا لقرائتكم جنبلاط لعون: إلى متى ستبقى الامور سائبة في عهدك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 18:15

سقط خمسة جرحى، هم: سمير ي، ريمون ب، ناصر ع، رشيد ب، وانطوان ب، اثر إشكال حصل مع جماعة من آل فتوش ترافق مع رشق المعتصمين بالحجارة وإطلاق نار في الهواء للترهيب، خلال إعتصام سلمي نظمه أهالي بلدة عين دارة، في ضهر البيدر "رفضا لمعمل الترابة التابع لآل فتوش والمزمع انشاؤه في مرتفعات البلدة". وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" التي اضافت: "على الفور، عملت قوة من الجيش اللبناني والقوى الامنية على تطويق الاشكال، منعا لتفاقمه. كما أوقف الجيش ثلاثة مسلحين تابعين لآل فتوش".



وناشد رئيس بلدية عين دارة العميد المتقاعد مارون بدر "كل المعنيين الوقوف بجانب الأهالي ضد إنشاء هذا المعمل وضد كل الخارجين عن القانون في لبنان".

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنه "حصل إشكال في بلدة عين دارة، بتاريخ اليوم بين عمال الكسارات من جهة وعناصر من البلدية المذكورة من جهة ثانية تطور إلى تضارب وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وعلى الأثر، تدخلت قوة من الجيش مع وحدة من قوى الأمن الداخلي، فأوقفت جميع مطلقي النار، وعملت على إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وكان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط غرد عبر تويتر فسأل: "أين هي الدولة في عين دارة؟ هل هي دولة الجنجاويد لعصابة فتوش وشركائه التي تعتدي على الاهالي بالحجارة وبالسلاح. اين هي الدولة ومشاعات عين دارة مستباحة مع الاملاك الخاصة مع وجود عصابات من المسلحين. الى متى يا فخامة الرئيس ستبقى الامور سائبة في عهدك؟".

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جنبلاط... و"عصابات فتوش"

وفي تغريدة ثانية قال جنبلاط: "‏ما هو هذا القضاء الذي لا يميز بين اهل عين داره الشرفاء وعصابات فتوش وشركاءه ويحتجز الذين دافعوا عن انفسهم حماية لأملاكهم وكراماتهم وتصدوا للعدوان".

ارسلان: من أي باب يريدون ادخال الفتنة الى الجبل

ورد النائب طلال ارسلان عبر تويتر فقال: "احترنا من أي باب يريدون ادخال الفتنة الى الجبل عبر سبلين او مطمر الناعمة او الكوستابرافا او ضهر البيدر او عبر بحوارة وما ادراك ما بحوارة وما خلفيتها من سطو على أملاك الناس ... مهزلة ليس من بعدها مهزلة ... الظلم بالسّوية عدل بالرعيّة كفى متاجرة بأرزاق ولقمة عيش الناس ... مرّة مع القانون والقضاء وآلاف المرّات ضد القانون والقضاء وضد الدولة وهيبتها".

أما رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب فغرد قائلاً: "يا وليد بك ما بتحرز الشراكة بمعمل فتوش إنو نعمل عين داره تانية بين الدروز بيكفي بقا الناس بحاجة للاستقرار وترفض الفتنة".