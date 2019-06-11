إيران تعلن إجراءات جديدة في حقل الغاز المشترك مع قطر

وأوضح محمد باقر عالي، رئيس مجلس إدارة منظمة تحديث وتطوير الصناعات الإيرانية في مراسم نقل المنصة، اليوم الثلاثاء، أن تصميم وصناعة ونقل المنصة تم على أيدي خبراء إيرانيين، وفقا لوكالة فارس.

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وأضاف أن صناعة المنصة محليا وفرت أكثر من 150 مليون دولار من العملة الصعبة للبلاد، ويعكس قدرات الخبراء المحليين وفشل الحظر.

من جهته أكد متعهد مشروع المرحلة التطويرية 14 بحقل بارس الغازي، أن المنصة ستركب بمسافة 105 كيلومترات عن سواحل منطقة "عسلوية" بالخليج الفارسي، موضحا أنه مع تركيبها سيستخرج 14 مليون متر مكعب يوميا من الحقل الغازي المشترك مع قطر.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي، خرجت إيران بتصريحات على لسان وزير نفطها بيجن زنغنه، الذي أكد أن إيران تفوقت على الدولة الخليجية قطر.

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وأكد زنغنه، خلال مراسم تدشين مشروع توصيل الغاز إلى مدينة جيرفت جنوب شرقي إيران، أمس الاثنين، ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن إيران تفوقت على قطر في مجال إنتاج الغاز، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

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وأضاف زنغنه: "إيران تمكنت من إدخال 14 مرحلة من حقل "بارس الجنوبي" للغاز إلى دائرة الإنتاج، والآن تمكنت من تحقيق إنتاج يبلغ 610 مليون متر مكعب يوميا، وتفوقت علي قطر في هذا المجال".

وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

وتحتل قطر، مكانة رائدة في مجال الغاز، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بحلول 2024 إلى 110 ملايين طن سنويا، قياسا بإنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.