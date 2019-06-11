رشاش سوفيتي يسحق مدرعة أمريكية حديثة (فيديو)

ويظهر الفيديو، المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارة أمريكية مدرعة من طراز "Oshkosh M-ATV"، ومن ثم فتح أعضاء الجماعة النار عليها بمدفع "دوشكا إم" الرشاش، وقد حققوا إصابة مباشرة في خزان وقود المدرعة، مما أدى إلى اشتعال النيران داخلها.

وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة "الأسلحة الروسية" أن مطوري السيارة هذه أن المدرعة مصممة بشكل خاص لمنع حدوق أو انفجار أو حريق في حال إصابة خزان الوقود.

وأضافت الصحيفة "أظهر الحادث أنه يجب على مطوري المدرعة أن يعاودوا التفكير حول تصريحاتهم".

ويشار إلى أن "الدوشكا" هي نسخة مطورة من المدفع السوفيتي الرشاش "دوشكا"، والذي تم تطويره عام 1938، ودخل الخدمة العسكرية السوفيتية عام 1946.