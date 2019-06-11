أول تعليق لرجل الأعمال اللبناني المفرج عنه بعد احتجازه سنوات في إيران

لبنان — سبوتنيك. وأكد الحساب الرسمي للرئيس عون على "تويتر" اليوم الثلاثاء "وصول نزار زكا واللواء عباس إبراهيم إلى قصر بعبدا".

وقال زكا مخاطبا الرئيس اللبناني: "أعرف جيدا أنك طلبت تحريري وطلبك لا يرد من أي مكان في العالم". وأضاف "زادت شراستي بالدفاع عن حرية الإنسان وحرية التعبير والوصول للإنترنت".

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كان قد حُكم على زكا، الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار في عام 2016 بتهمة "التآمر على الدولة".

وكان الرئيس اللبناني ووزير الخارجية اللبناني حثا طهران على العفو عن زكا. وقال مسؤولون إيرانيون إن أحد أسباب الإفراج عنه يرجع إلى العلاقات الوثيقة مع جماعة حزب الله اللبنانية.

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وألقي القبض على زكا في عام 2015 بعد دعوته إلى إيران للمشاركة في مؤتمر. ووصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه جاسوس أمريكي.

وفي العام الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يقترح إقامة "حوار جاد" مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء، لكنه لم يقل ما إذا كان ذلك سيشمل زكا أم لا.

وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن الإفراج عن زكا "عملية قضائية بحتة لم تضع في اعتبارها أي مواقف سياسية أو (اتفاقا) قيد البحث لتبادل (السجناء)".