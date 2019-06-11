وزير خارجية دولة خليجية يزور العراق

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن يوسف بن علوي، يصل يوم غد الأربعاء بغداد في زيارة رسمية، حسب شبكة أخبار العراق.
وأضاف الصحاف أن الزيارة تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وإيجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة.
وتابع الصحاف يبحث ابن علوى في الزيارة أهم التحديات والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة.
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