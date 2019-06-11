الجيش الليبي يستهدف مواقع تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس (فيديو)

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، إن مقاطع الفيديو التي بثتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضح دقة استهداف الأهداف التي يتم التعامل معها من جانب الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي وانسحاب الحشد الميليشياوي أمام نيرانها.

وتشهد ليبيا منذ الرابع من أبريل/ نيسان حملة عسكرية للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لمحاولة السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والذي يرأسها فائز السراج.

وخلفت المعارك بين المعسكرين أكثر من 600 قتيل و3200 جريح، ودفعت أكثر من 80 ألفا للفرار من مناطق القتال جنوب العاصمة.