دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع العرض التشويقي الأول للعبة المنتظرة Marvel’s The Avengers ظهر على التقنية بلا حدود.
بينما أكتشفنا لعبة Marvel’s The Avengers منذ ما يقرب من العامين لذلك كان هناك تشوق لسماع المزيد من التفاصيل Square Eni حول عنوانهم القادم، وبالفعل فلم يكتفي بالكشف ضمن فعليات E3 2019 عن تاريخ الإصدار فقط ولكن كان هناك لمعرفة فريق الصوت الذي سيضفي مواهبة على هذا المشروع المنتظر.
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فخلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته Square Enix’s E3 2019 والذي شمل الكشف عن شخصيات الأبطال الخارقين بها، قدم لنا أيضا فيديو جديد يلقي نظرة موسعة على الممثلين الصوتيين الذين أعادوا هؤلاء الأبطال إلى الحياة مرة أخرى.
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الجدير بالذكر أن Marvel’s The Avengers ستصدر رسمياً على كل من منصات PS4 و Xbox One و Google Stadia و PC في الـ15 من مايو 2020.
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هذا الموضوع العرض التشويقي الأول للعبة المنتظرة Marvel’s The Avengers ظهر على التقنية بلا حدود.
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