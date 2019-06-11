شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمطار بيروت: وصول اللبنانى نزار زكا إلى المطار بعد أن أفرجت عنه إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمطار بيروت لرويترز إن رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا، الذى كان محتجزا فى إيران منذ 2015، وصل بيروت اليوم الثلاثاء بعد عملت الحكومة على إطلاق سراحه.
واحتجز طهران زكا، وهو خبير فى تكنولوجيا المعلومات يحمل إقامة أمريكية، بتهم القيام بأنشطة معادية للدولة. وسافر من طهران مع المدير العام للأمن اللبنانى عباس إبراهيم.
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