شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط إيران للافراج عن رجل الأعمال اللبنانى " نزار زكا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الجهود اللبنانية فى الافراج عن رجل الأعمال اللبنانى المحتجز فى إيران " نزارزكا " اليوم، الثلاثاء ، الذى غادر طهران في طريقه إلى بيروت، بصحبة المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، متوجها بشكل مباشر الى قصر بعبدا.

وكانت وضعت إيران شروط للإفراج عنه، وبحسب المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي ، إن السلطات القضائية الإيرانية حصلت على ضمانات من الرئيس اللبناني ميشال عون و"حزب الله"، بأن زكا لن يرتكب جريمة بعد الإفراج عنه، وبناء عليه وافقت المحكمة اليوم الثلاثاء على الإفراج المشروط عنه، وتم تسليمه إلى ممثلي الدولة اللبنانية".

تجدر الإشارة إلى أن نزار زكا هو خبير لبنانى فى تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حاصل على الجنسية الأمريكية، وشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إجمع" فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

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واختفى زكا فى 18 سبتمبر 2015، فى إيران بعد حضور مؤتمر فى طهران، واعتقله استخبارات الحرس الثورى، وهو فى طريقه للمطار للمغادرة، واحتجز بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وحُكم عليه فى 2016 بالسجن 10 سنوات فى إيران، ودفع غرامة 4.2 مليون دولار، وتم تأييد الحكم فى 2017.

وانشغلت الأوساط السياسية فى لبنان بقضية زكا، وبدأت المساعى والجهود لإطلاق سراحه ما دفع أهله فى بلدة القلمون إلى إعلان ترشيحه للانتخابات الفرعية التى جرت مؤخرا لأجل الاستمرار بإثارة قضيته وحض الحكومة على العمل لإطلاق سراحه.

وفى يناير 2019، سلم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، السفير الإيرانى لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا ، مذكرة موجهة إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى تطالبه بالإفراج عن زكا. وتواصلت الجهود واوفد الرئيس ميشال عون مدير الأمن اللبنانى ليطلق سراحه ويعود معه على متن طائرته فى 11 يونيو الجارى.