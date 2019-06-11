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عاهل البحرين يهنئ الرئيس الروسى بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال "يوم روسيا".

 

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كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الإتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.


 

كما بعث ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد دميترى ميدفيديف رئيس وزراء روسيا الاتحادية ضمنها خالص تهانيه بهذه المناسبة.

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