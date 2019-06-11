إستمرار اندلاع الحرائق في مناطق سيطرة " ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

دير الزور/ الأماضول

تتواصل اشتعال الحرائق في الأراضي الزراعية بمناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا، واقتربت النيران في بعض المناطق من حقول البترول و الغاز وشكلت تهديداً عليها.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن النيران اشتعلت في آلاف الدونمات من الأرضي الزراعية، في بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي، و بلدة مركدة بريفها الجنوبي، و في ريف مدينة القاملشي شمالي الحسكة.

وأوضحت المصادر أن المساجد في البلدات المذكورة نادت من أجل إطفاء الحرائق، إلا أنه لم يحدث استجابة من قبل المنظمة، التي تحكم سيطرتها على المنطقة.

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كما اندلعت حرائق في عدد من بلدات ريف دير الزور الشرقي، وسط اتهامات من قبل ناشطين و المزراعين للمنظمة بافتعال الحرائق بغية إفقارهم وبالتالي إجبار أبناء المنطقة للانضمام لصفوفها بعد جعلهم يخسرون مصدر دخلهم الأساسي .

وأوضحت المصادر إلى أن المخاوف من النيران دفعت بمعظم المزارعين إلى حراسة أرضيهم، على مدار الساعة.

يشار أن "ي ب ك" الإرهابية تسيطر على مساحات واسعة شرقي سوريا، وتشكل نحو ثلث مساحة سوريا، وتوجد في هذه المساحة معظم حقول النفط والغاز و أكبرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.