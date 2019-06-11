إستمرار اندلاع الحرائق في مناطق سيطرة " ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

دير الزور/ الأماضول
تتواصل اشتعال الحرائق في الأراضي الزراعية بمناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا، واقتربت النيران في بعض المناطق من حقول البترول و الغاز وشكلت تهديداً عليها.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن النيران اشتعلت في آلاف الدونمات من الأرضي الزراعية، في بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي، و بلدة مركدة بريفها الجنوبي، و في ريف مدينة القاملشي شمالي الحسكة.
وأوضحت المصادر أن المساجد في البلدات المذكورة نادت من أجل إطفاء الحرائق، إلا أنه لم يحدث استجابة من قبل المنظمة، التي تحكم سيطرتها على المنطقة.
كما اندلعت حرائق في عدد من بلدات ريف دير الزور الشرقي، وسط اتهامات من قبل ناشطين و المزراعين للمنظمة بافتعال الحرائق بغية إفقارهم وبالتالي إجبار أبناء المنطقة للانضمام لصفوفها بعد جعلهم يخسرون مصدر دخلهم الأساسي .
وأوضحت المصادر إلى أن المخاوف من النيران دفعت بمعظم المزارعين إلى حراسة أرضيهم، على مدار الساعة.
يشار أن "ي ب ك" الإرهابية تسيطر على مساحات واسعة شرقي سوريا، وتشكل نحو ثلث مساحة سوريا، وتوجد في هذه المساحة معظم حقول النفط والغاز و أكبرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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