الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة مع نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله.
ويزور بن علوي الدوحة في زيارة غير معلنة مسبقا.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أخرى حول اللقاء.
وتأتي الزيارة في ظل مرور عامين على اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران 2017، وتم فيه فرض حصار بري وجوي على الدوحة.
وفي ذلك التاريخ، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".
وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية قطر وعُمان يبحثان التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.