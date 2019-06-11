وزيرا خارجية قطر وعُمان يبحثان التعاون الثنائي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة مع نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله.

ويزور بن علوي الدوحة في زيارة غير معلنة مسبقا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أخرى حول اللقاء.

وتأتي الزيارة في ظل مرور عامين على اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران 2017، وتم فيه فرض حصار بري وجوي على الدوحة.

وفي ذلك التاريخ، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.