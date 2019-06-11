تونس.. "النداء "و"المشروع" يقرران التقدم بمرشح مشترك للرئاسيات

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365

أعلن تحالف حزبي "نداء تونس" و"مشروع تونس"، الثلاثاء، قرار التقدم بمرشح مشترك للانتخابات "الرئاسية"، وقوائم موحدة لـ"التشريعية" المقبلتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقدته رئيسة حزب "نداء تونس" سلمى اللومي، مع نظيرها في "مشروع تونس" محسن مرزوق، بالعاصمة، لتقديم تفاصيل الاتفاق حول تحالف الحزبين.

وقالت اللومي إنه تمّ "الاتفاق على إتباع مسار توحيدي من خلال التقدم للانتخابات المقبلة بمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية (دون تحديد اسم بعينه) وقائمات موحدة للانتخابات التشريعية".

والأحد الماضي أعلن حزب "نداء تونس" (ليبرالي يضم 37 نائبا من أصل 217)، عن توقيع اتفاق تحالف مع حزب "مشروع تونس" (ليبرالي يضم 15 نائبا).

وتشهد الساحة السياسية التونسية تحركات مكثفة لبناء تحالفات، تمهيدًا لانتخابات تشريعة، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها رئاسية في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني التالي.

وينص الاتفاق على الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلا من "نداء تونس" و"مشروع تونس"، وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية.

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وأوضحت "اللومي" أنه سيتم تأسيس كتلة نيابية واحدة، وتشكيل هيئة عليا للمتابعة تشملها هي و"مرزوق" ومن يتم اختيارهم لتمثيل الشخصيات الممثلة للقوى المؤهلة للانضمام لهذا المسار.

وأكدت أنه سيتم تركيز مجلس أمناء يضم 14 عضوا وتتولى هي التنسيق العام لأعماله بالإضافة إلى تركيز تنسيقيات جهوية للائتلاف تكون هياكل الأحزاب ممثلة فيها.

وتابعت أنه سيتم تركيز فريق من الكفاءات من الحزبين، وكفاءات أخرى يختارها مجلس الأمناء، تكون بمثابة حكومة تداول.

وأفادت بأنه تم الاتفاق على تشريك المنظمات الشبابية للحزبين في تحديد المسار التوحيدي في اختيار المرشحين وإنجاح الحملة الانتخابية.

من جهته، قال "مرزوق" خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الائتلاف يبقى مفتوحا لمن يتقاسم معه نفس القيم والمبادئ.

وأكد وجود مشاورات مع حزبي "البديل" و"تحيا تونس" للدخول في مسار توحيدي، كما أنه تم تقديم دعوات إليهما بهذا الخصوص من أجل الانفتاح على القوى التقدمية.

وأعلن مرزوق أنه سيتم عقد مؤتمر توحيدي في بداية 2020 ، وتأسيس حزب مفتوح على القوى القريبة فكريا يحمل اسما جديدا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.