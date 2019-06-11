العراق.. انتهاء موسم الفيضان بزيادة قياسية في الخزن المائي نسبتها 438%

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، الثلاثاء، انتهاء موسم الفيضان بزيادة في معدل الخزن المائي بلغت نسبتها 438%.

وذكرت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "موسم الفيضان انتهى وتم درء خطر السيول بارتفاع الخزين المائي لغاية الأول من يونيو/ حزيران إلى 57.5 مليار م³ بينما بلغ في العام السابق 10.7 مليار م³ أي بزيادة قدرها 46.8 مليار م³" وبنسبة 438%.

وأضافت أن ذلك جاء بفضل "استنفار الجهد الآلي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها لحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وتوزيع مواقع المسؤولية على مدراء عاملي الوزارة في المحافظات لغرض المتابعة الميدانية؛ لتسليك الموجات الفيضانية بشكل آمن ومنتظم، وتأمين سلامة منشآت السيطرة والتحكم، واتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية والاحترازية لمعالجة الاختناقات والحالات الحرجة والطارئة أولا بأول".

وتابعت أنه "تم التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول لتعزيز الخزين المائي في السدود والسدات وبحيرات الخزن".

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وأعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، في وقت سابق، بلوغ أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء.

وتميز هذا العام في العراق بموسم وفير من الأمطار.

كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وبسبب تلك الأمطار الغزيرة والسيول ارتفع الخزين المائي في العراق إلى حد قياسي بالنسبة للسنوات الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.