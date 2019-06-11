برلمان شمال العراق يرشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة

أربيل (العراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365

صوّت برلمان إقليم شمال العراق، الثلاثاء، على ترشيح مسرور بارزاني، لرئاسة الحكومة الجديدة في الإقليم.

ومسرور بارزاني هو نجل زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.

وحصل بارزاني الإبن، مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، على الموافقة للترشيح بتصويت 87 برلمانياً من 97 حاضر للجلسة، من أصل 111 برلمانيا.

ودعت رئيسة البرلمان المؤقت فالا فريد، رئيس الإقليم الجديد نجيرفان بارزاني، إلى تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة.

وبعد تكليف رئيس الإقليم، سيكون أمام مسرور بارزاني مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأدّى رئيس وزراء الإقليم السابق نجيرفان بارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.

ورشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في كانون الأول الماضي، مستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة.

وتصدر الديمقراطي الانتخابات التي جرت في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بحصوله على 45 مقعداً من أصل 111، فيما حل الاتحاد الوطني ثانياً بـ21 مقعداً، والتغيير ثالثاً بـ12 مقعداً.

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وعلى مدى السنوات الماضية، تقاسم حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني السلطة في إقليم الشمال، بينما قادت التغيير صفوف المعارضة.

** من هو مسرور مسعود مصطفى بارزاني؟

- ولد في 2 مارس/ آذار 1969 بقرية ديلمان التابعة لمنطقة بالكايتي.

- أكمل تعليمه الثانوي في إيران، ثم انضم إلى صفوف البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة) عام 1985.

- حاصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن، ويحمل درجة الماجستير في السلام وحل النزاعات.

- عضو المكتب السياسي لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" منذ عام 1999، وأسس "مؤسسة البارزاني الخيرية" عام 2005.

- يشغل منصب مستشار مجلس أمن الإقليم منذ تموز 2012، كما يشغل منصب الرئيس الفخري للجامعة الأمريكية في دهوك.

- يتقن اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.