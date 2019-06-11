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صحيفة الخليج الالكترونية
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ من فرض جولة جديدة من التعريفات على سلع بلاده إذا فشل الزعيمان في الالتقاء خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، وهو ما يعني استمرار التوترات التجارية في الغليان بين واشنطن وبكين.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، قال ترامب إنه يعتقد أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي مع شي في أوساكا على هامش اجتماع قادة العالم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ينظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لهدنة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب في رسالة لـ #رئيس_الصين: #قمة_العشرين الفرصة الأخيرة لإنهاء #الحرب_التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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