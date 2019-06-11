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ترامب في رسالة لـ #رئيس_الصين: #قمة_العشرين الفرصة الأخيرة لإنهاء #الحرب_التجارية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ من فرض جولة جديدة من التعريفات على سلع بلاده إذا فشل الزعيمان في الالتقاء خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، وهو ما يعني استمرار التوترات التجارية في الغليان بين واشنطن وبكين.

 

وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، قال ترامب إنه يعتقد أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي مع شي في أوساكا على هامش اجتماع قادة العالم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ينظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لهدنة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

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