دراسة توضح.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول #المشروبات_الغازية؟

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو توعوياً يوضح مدى خطورة المشروبات الغازية على جسم الإنسان.

وأكدت «الصحة» أن هذه المشروبات لا تملك أي قيمة غذائية، فضلاً عن احتوائها على مواد حافظة ومكملات صناعية، والكثير من السكر الضار والمُخل بالتوازن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تناول المشروبات الغازية بـ20 دقيقة، يتعرض البنكرياس للإجهاد بسبب نسبة السكر العالية التي تدفعه إلى فرز الكثير من الإنسولين.

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وأضافت: «بعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون مُخزنة ما يؤدي إلى زيادة الوزن ويصبح الجسم عُرضة لداء السكري، وهذا لا يقل خطراً عن الكافيين الذي يرفع ضغط الدم بعد 45 دقيقة، ومع مرور الوقت يُصاب المُعتاد على تناول هذه المشروبات بالضغط كمرض مزمن، وبذلك تجمع بين أخطر مرضين مزمنين وهما السكري وارتفاع ضغط الدم».

ولا تنتهي مشكلات المشروبات الغازية عند هذا الحد، فنظراً لتأثيرها السلبي والمستمر على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، تؤدي هذه المشروبات إلى هشاشة العظام.

وبعد كل ذلك، هل تفكر في استبدال المشروبات الغازية بشيء أفضل؟.