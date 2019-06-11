التعاون_الإسلامي تُدين الهجوم المسلح في #مالي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة أمس الأول على سكان قرية سوبانيكو في منطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل أكثر من 95 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وناشد الأمين العام السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة؛ داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت مؤخرًا في مالي.
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