الغذاء_والدواء: إلزام مستوردي #الخضار بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019. Advertisements وقالت عبر حسابها في “تويتر”: إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019. وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.

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