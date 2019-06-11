جامعة_الطائف: فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم غدًا

الخليج - واس

تبدأ جامعة الطائف غداً فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441هـ عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أية وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة “استفسار”.

وبيّن الدكتور السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية “المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين” سيستمر إلى يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل “ستغلق البوابة تمام الساعة الثانية ظهرًا”، بينما ستفرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق 27 شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من ذي القعدة المقبل.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى أن نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي ستعلن يوم الأربعاء الموافق للسابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق 11 ذو القعدة، فيما ستعلن نتائج ترقية القبول “تحقيق الرغبة الأعلى للمتقدم في حال وجود شاغر بعد حصوله على الرقم الجامعي” في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من يوم الاثنين الموافق 19 ذي القعدة إلى يوم الأربعاء الموافق 21 من الشهر نفسه “الساعة الثانية ظهراً”، بينما سيتم تثبيت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 26 ذو القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه “الساعة الثانية ظهراً”.

وعن شروط القبول وآلية المفاضلة في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441، أوضح الدكتور السواط أن شروط القبول التي أقرها مجلس الجامعة تضمنت شروطاً عامة لجميع المتقدمين، وكذلك شروطاً خاصة ببعض التخصصات المتاحة للقبول، وتشمل الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وذكر الدكتور السواط أن الشروط العامة تتضمن أيضاً ألا يكون المتقدم قد فُصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، منبهاً إلى أنه إذا اتضح بعد قبوله أنه قد سبق فصله فيعد قبوله لاغياً، كما يشترط عدم وجود طلب سابق للمتقدم في جامعة الطائف، وكذلك يشترط دخول الاختبارات اللازمة للتخصص، وألا تقل النسبة الموزونة الحاصل عليها عن 70 في المئة لدرجة البكالوريوس “حسب المقاعد الشاغرة”، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون متفرغاً للدراسة.

وحول الشروط الخاصة للقبول ببعض التخصصات، كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أنه يشترط حصول المتقدم للالتحاق بالكليات الصحية على نسبة لا تقل عن 90 في المئة في الثانوية العامة، وحفظ المتقدم للالتحاق بتخصص القراءات للقرآن الكريم كاملاً، واجتياز المتقدم للالتحاق بتخصص التربية البدنية لاختبار اللياقة البدنية، كما يشترط حصول المتقدم للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وأخيراً ألا تقل النسبة المكافئة للراغبين في الالتحاق بكلية التربية عن 80 في المئة.

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كما تطرق الدكتور السواط إلى آلية المفاضلة بين المتقدمين بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن المفاضلة بين المتقدمين لكليتي الطب والصيدلة تشمل حساب النسبة الموزونة بواقع 30 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لاختبار القدرات “لا تقل الدرجة عن 75” و40 في المئة للاختبار التحصيلي “لا تقل الدرجة عن 75″، وبالنسبة لكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات فيتم حساب النسبة الموزونة أيضاً بواقع 30 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لاختبار القدرات “لا تقل الدرجة عن 70” و40 في المئة للاختبار

التحصيلي “لا تقل الدرجة عن 70”.

ولفت عميد القبول والتسجيل الانتباه إلى أنه فيما يخص آلية المفاضلة لكلية العلوم وتخصصات المحاسبة والاقتصاد والتصميم الداخلي والتصميم الغرافيكي فيتم حساب النسبة الموزونة بواقع 40 في المئة للثانوية العامة و30 في المئة لاختبار القدرات و30 في المئة للاختبار التحصيلي، وبالنسبة لكليات التربية والآداب والشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال وكلية التصاميم والفنون التطبيقية فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50 في المئة لكليهما.

وأفاد الدكتور السواط أن آلية المفاضلة الخاصة بكلية المجتمع فتشمل حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية بواقع 40 في المئة للثانوية العامة و30 في المئة لاختبار القدرات و30 في المئة للاختبار التحصيلي، أما بالنسبة للتخصصات النظرية فيتم حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة والقدرات فقط بواقع 50 في المئة لكليهما.

ونوه عميد القبول والتسجيل إلى تطبيق آلية المفاضلة والشروط نفسها لكل تخصص متاح في الكليات الجامعية بمحافظة تربة والخرمة ورنية بآلية المفاضلة والشروط نفسها الخاصة بالتخصصات المماثلة لها في مقر الجامعة الرئيس بالطائف.

وحول آلية القبول أوضح السواط أنها تبدأ بدخول المتقدم على بوابة القبول من خلال الرابط الآتي: (www.tu.edu.sa) وإدخال البيانات كما هو مطلوب في الموقع والتأكد من صحة رقم الجوال لأن التواصل مع المتقدم سيكون عبر رقم الجوال المدخل، بعدها تُدخل الرغبات وفق ترتيب رغبة المتقدم مع التأكيد على ذلك، إذ إن قبول الطالب يُبنى على ترتيبه لرغباته ولا يمكنه تغيير الرغبة بعد ترشيحه، علماً أن بيانات الشهادة الثانوية واختبارات المركز الوطني للقياس ستسحب من الجهات المعنية بذلك، ثم يقوم النظام بشكل آلي باحتساب النسبة المكافئة والموزونة.

وعن مراحل الترشيح ذكر عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أنه عند الدخول على طلب القبول سيظهر التخصص الذي رشح له بناءً على ترتيب رغباته، ونسبته المكافئة أو الموزونة والمقاعد المتاحة، ثم تثبت رغبته على التخصص الذي قُبل فيه، وفي حال عدم التثبيت في الوقت المحدد يسقط حقه في القبول ويرشح طالب آخر بدلاً منه، مبيناً أنه سترسل رسالة نصية على الجوال بالرقم الجامعي.

واستعرض الدكتور السواط مجموعة من الأحكام العامة للقبول، تشمل إعفاء الطالب الكفيف من اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، ويحق للجامعة إلغاء قبول الطالب إذا تبيّن أنّه لم يستوف شروط القبول حتى بعد صدور البطاقة الجامعية، وتحمّل الطالب المسؤولية كاملةً في متابعة مواعيد القبول المعلنة وإجراءاته من خلال ما ينشر على بوابة القبول والرسائل النصية، إضافة إلى إلغاء القبول في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة أو كون الطالب مقبولاً في جامعة أخرى بناءً على البيانات الواردة من نظام مقبول في وزارة التعليم، وأخيراً يتم القبول حسب الأعداد المعتمدة للقبول والنسبة الموزونة وترتيب الرغبات.