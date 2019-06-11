وزارة_العمل: هذا آخر موعد للالتحاق بمراكز “الرعاية النهارية”

صحيفة الخليج الالكترونية دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل في اليوم السادس من شهر ذي القعدة المقبل. ⁩ قبل انتهاء موعد التسجيل، تفادياً من حرمان الالتحاق بالمراكز للفصل الدراسي الأول. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية، التسجيل عبر ( الرابط ) ⁦قبل انتهاء موعد التسجيل، تفادياً من حرمان الالتحاق بالمراكز للفصل الدراسي الأول.

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