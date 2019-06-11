فأرة لاسلكية جديدة من Satechi

أطلقت شركة Satechi الفأرة اللاسلكية M1 الجديدة المصنوعة من الألومنيوم، والتي تعمل بتقنية البلوتوث 4.0 ويصل مدى تغطيتها حتى 10 أمتار، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى استعمال دونجل USB، وهو ما يعود بالفائدة على أصحاب أجهزة اللاب توب النحيفة للغاية، والتي عادة ما تشتمل على منفذ أو منفذين فقط.

ويمكن شحن البطارية المدمجة عن طريق منفذ USB C، وتأتي الفأرة الجديد بوزن 175 غراماً، وتتوافق مع الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز و"ماك أو إس" و"كروم أو إس"، بالإضافة إلى أجهزة أندرويد، التي تدعم تقنية البلوتوث 4.0. وتتوفر الفأرة M1 الجديدة بسعر 30 دولاراً أمريكياً.