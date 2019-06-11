أعلنت قوقل أن خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، جيميل، ستوفر ميزة Dynamic Emails لجميع المستخدمين على كافة المنصات، وهي ميزة مبنية على تقنية AMP وتتيح للمستخدمين تصفح محتوى البريد الإلكتروني والقيام بعدة مهام دون الحاجة للخروج من التطبيق.
كانت الشركة قد بدأت دعم هذه الميزة على جيميل في مارس الماضي ووفرتها لمستخدمي حزمة G Suite، ولكنها الآن قررت أن توفرها لجميع المستخدمين على كافة المنصات في 2 يوليو القادم.
وتتميز Dynamic Emails بكونها تسمح باتخاذ إجراءات بسرعة عند تصفح البريد الإلكتروني؛ فمثلُا عند وصول رسالة لتعديل على ملف من وثائق قوقل فإن المستخدمين يستطيع الرد عليها بشكل مباشر دون فتح الملف. ومثال أخر يتمحور حول خدمة Pinterest والتي عند وصول بريد إلكتروني منها لن يتوجب على المستخدم إجراءات تعديلات وحفظ الصور على حسابه بالانتقال للمنصة، بل يستطيع القيام بذلك عبر تطبيق جيميل نفسه أثناء فتح الرسالة.
التدوينة ميزة Dynamic Emails على جيميل تصل كافة المستخدمين الشهر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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