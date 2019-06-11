دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً كشفت شاومي قبل قليل عن سوار Mi Band 4 والتي تعتبر الجيل الرابع من أحد أكثر الاساور الرياضية شعبية في العالم هذه الفترة نظراً لجودتها العالية وسعرها المنافس.

أحدث تغيير في النسخة الرابعة من سوار شاومي مي باند 4 يأتي في الشاشة التي اصبحت ملونة هذه المرة وتأتي شاشة OLED بحجم 0.95 بدقة 240×120 وهي أكبر من الجيل السابق بنسبة 40% تقريباً.

بقية الامور تقريباً نفس الجيل السابق الساعة لازالت بسوار من المطاط ولكن بعدة الوان هذه المرة مع دعم بلوتوث 5.0 ومقاومة الماء حتى 50 متراً مع زيادة حجم البطارية إلى 135mAh وهي قادرة على الصمود إلى 20 يوم تقريباً.

من ناحية الامور الرياضية شاومي تقول ان الساعة باتت مزودة بمستشعرات ذكية لتعقب الحركة والسرعة وتتعرف على 6 تمارين مسبقاً هي المشي والسباحة وركوب الدراجات والتسلق ونوعين من الجري فيالهواء الطلق والجري الداخلي ولتوضيح مدى ذكاء المستشعرات تقول شاومي انه بإمكانه التعرف على نوع السباحة مااذا كانت بطن او ظهر او فراشة وغيرها.

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النسخة الافضل من الساعة ستدعم تقنيات الدفع عبر NFC في الصين وتحمل ايضاً مساعداً صوتياً يلقى الاوامر الصوتية لتشغيل الموسيقى وايقافها وايضاً لوضع منبهات وكل هذا مخصص للصين وباللغة الصينية.

سيتوفر السوار من منتصف شهر يونيو الجاري حيث ستكون النسخة الرئيسية بـ 25 دولار أما نسخة NFC فستكلف 33 دولار وهناك ايضاً نسخة الابطال الخارقون Avengers وستكلف 50 دولاراً.

المصدر

التدوينة شاومي تكشف عن سوار Mi Band 4 رسمياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.