دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج CRG5 بتقنية G SYNC

يأخذ سوق الألعاب منحنى متسارعًا منذ فترة، فالتركيز على هذا السوق والتنافس العالي فيه يجعلنا أمام تطورات تقنية كبيرة. وبعيدًا عن أجهزة الألعاب نفسها، فإن هناك منافسة شرسة في سوق الشاشات الموجهة للألعاب والذي التفت العديد من الشركات التقنية له، الأمر الذي ينطبق على سامسونج التي أطلقت شاشة جديدة منحنية بتقنية G-Sync من نفيديا ولأول مرة.

وتوفر تقنية نفيديا G-Sync مزايا عالية في الرسومات لمحبي الألعاب، حيث تتيح سرعة 240 هرتز لتحديث الصورة في الثانية، ما يوفر تجربة استخدام مميزة أثناء اللعب.

وأطلقت سامسونج اسم CRG5 على شاشاتها المنحنية الجديدة، وتأتي بقياس 27 بوصة مع دقة 1080 بكسل بتقنية VA ومعدل تباين 1:3,000، كما تحتوي الشاشة على منفذي HDMI، مع منفذ شاشة DisplayPort، بجانب منفذ USB-A.

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ويمكن القول أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها سامسونج شاشات موجهة للألعاب، لكنها المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية G-Sync المميزة.

الجدير بالذكر أن الشاشة ستكون متاحة بدءًا من الشهر القادم بسعر 400 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر طبيعي لشاشة مشابهة خاصة بهذا القياس، بالرغم من أن أغلب الشاشات بهذه التقنية من الشركات الأخرى تتجاوز 30 بوصة في قياسها.

التدوينة سامسونج تطلق أولى شاشاتها بتقنية G-Sync من نفيديا ظهرت أولاً على عالم التقنية.