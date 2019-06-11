رئيس الوزراء العراقى: 15 ألف قطعة أثرية عراقية بأمريكا جاهزة للشحن حاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 15 ألف قطعة أثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا للعراق.

وقال عبد المهدي - خلال زيارته للمتحف الوطني العراقي في بغداد وفقا لقناة (السومرية) العراقية - إن هناك 15 ألف قطعة أثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا، مبينا أن أغلبية هذه القطع أصلية، داعيا المواطنين إلى زيارة المتحف للاطلاع على الآثار والتعرف أكثر على الحضارة العراقية القديمة. يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب في العام 2003؛ ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، فيما استعاد العراق آلاف القطع الأثرية، حيث تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد (كريستي) العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال العام 2008.

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